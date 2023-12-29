Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана будет работать в усиленном режиме в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и новогодним праздником.

Как передает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило МЧС Азербайджана.

В связи с этим, в соответствии с приказом, подписанным министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, оперативного устранения их возможных последствий, соответствующим структурным подразделениям и учреждениям министерства были даны соответствующие поручения.

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