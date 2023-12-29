В Баку автомобиль врезался в ограду мечети

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с ДТП в Бинагадинском районе Баку. Были вызваны соответствующие спасательные силы Бакинского регионального центра МЧС.

Как сообщили Day.Az в МЧС, легковой автомобиль марки "Kia Rio", потеряв управление, врезался в ограду у дороги, и в деформированном автомобиле оставались два человека. В результате проведенных мероприятий по спасению из транспортного средства были извлечены один пострадавший пассажир, и тело второго, погибшего пассажира.

ь Сальянского района Муслим Саидов, управлявший автомобилем марки "Kia Rio", врезался в ограду мечети Гейдар Алиев. В результате ДТП водитель и пассажир Нихат Мехтизаде получили травмы различной степени, другой пассажир - Адалят Хатамов скончался на месте.

По факту возбуждено уголовное дело.

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