Генпрокуратура Азербайджана об оправдании лица, арестованного за убийство

В некоторых СМИ распространилась информация об оправдании Шекинским апелляционным судом Исмаилова Полада Шамсаддин оглу, обвиняемого по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az, Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление по этому поводу.

Было отмечено, что 24 февраля 2011 года в прокуратуре Загатальского района было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа жительницы Загатальского района Эйюбовой Сейран Шакир гызы в доме ее проживания с признаками насилия. На основании доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела, 27 февраля 2020 года было предъявлено обвинение Поладу Исмаилову по статье 120.1 Уголовного кодекса и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения, и по приговору Шекинского суда по тяжким преступлениям от 09 апреля 2021 года Полад Исмаилов был признан виновным по вышеуказанной статье и приговорен к 11 годам лишения свободы. Решением Шекинского апелляционного суда от 10 февраля 2022 года апелляционная жалоба защиты не была удовлетворена и приговор был сохранен в силе.

Решением Верховного суда от 25 апреля 2023 года кассационная жалоба защиты была частично удовлетворена, а после назначения нового рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции, приговором Шекинского апелляционного суда от 28 декабря 2023 года Полад Исмаилов был оправдан на основании недоказанности его вины.

После поступления соответствующего приговора в прокуратуру, путем повторного анализа и оценки обвинительных и оправдательных доказательств по уголовному делу, будет обеспечено принятие объективного решения о том, следует ли подавать кассационный протест.

Генеральная прокуратура рекомендует проявлять осторожность при распространении в СМИ информации, касающихся таких деликатных вопросов, а также уважать права потерпевшей стороны по уголовному делу", - говорится в заявлении ведомства.

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