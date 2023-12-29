Порадует ли погода в последнюю субботу уходящего года?

Обнародован прогноз погоды на 30 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление упадет с 769 мм рт.ст. до 765 мм рт.ст. Относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых регионах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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