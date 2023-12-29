Джоджуг Марджанлы готовится к встрече праздников в особой атмосфере

В селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района прошло мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, а также Службой восстановления, строительства и управления номер 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе, приняли участие жители села.

На мероприятии, организованном по случаю Дня солидарности и Нового года, олицетворяющих национальное единство, уважение к нашим духовным ценностям, любовь и преданность к Родине, вначале прозвучал государственный гимн, минутой молчания была почтена память наших героических сыновей, пожертвовавших жизнью за целостность нашей земли. Затем была представлена концертная программа в исполнении деятелей искусства.

Участие в конце мероприятия новогодних персонажей еще больше подняло праздничное настроение детей, сделало этот день незабываемым для них. По завершении мероприятия детям были розданы подарки.

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