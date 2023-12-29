Медиаплатформа Turkic.World награждена в номинации "Лучший медиапроект года, публикующий новости тюркоязычных стран"

Медиаплатформа Turkic.World (Тюркский мир) награждена экспертной платформой Baku Network в номинации "Лучший медиапроект года, публикующий новости тюркоязычных стран".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель экспертной платформы Baku Network, заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли отметил, что медиаплатформа Turkic.World играет очень большую роль в донесении справедливого голоса тюркоязычных стран до мира, продвижении реалий тюркского мира.

"Медиаплатформа Turkic.World за короткое время объединила в себе ведущие и влиятельные медиаструктуры тюркоязычных стран и внесла свой вклад в распространение новостей из братских стран. Эта деятельность, несомненно, достойна похвалы. Можно с уверенностью сказать, что совместная медиаплатформа достойно справится и с предстоящими целями", - сказал Сахиль Керимли.

Заместитель директора АМИ Trend Эльчин Алыоглу отметил, что тюркский мир остро нуждается в таком совместном медиапроекте.

"Этот проект призван не только донести новости братских стран друг до друга, но и восстановить древние исторические узы. Мы должны работать сообща, чтобы внести свой вклад в этот проект. И как патриоты, и как профессионалы. Turkic.World - это пространство, где будет возвышаться голос, объединяющий весь тюркский мир", - сказал Эльчин Алыоглу.

Заместитель директора АМИ Trend, руководитель медиаплатформы Turkic.World (Тюркский мир), политический комментатор Руфиз Хафизоглу в своем выступлении отметил, что медиаплатформа Turkic.World расширит рамки сотрудничества.

По его словам, со следующего года планируется наладить сотрудничество c азербайджанскими, а также с другими тюркоязычными структурами.

"В то же время не исключено присоединение к медиаплатформе Turkic.World других медиаорганизаций. Наша главная цель - расширение сотрудничества между информационными ресурсами тюркоязычных стран. Сегодня Turkic.World (Тюркский мир) - единственный и уникальный проект, объединяющий на одной платформе официальные медиаагентства тюркских государств.

В течение короткого периода своей деятельности медиаплатформа Turkic.World (Тюркский мир) была представлена на медиафоруме Тюркского совета в Стамбуле в 2021 году, а также стала официальным медиапартнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum (IBF)), организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). В то же время Turkic.World выступила в качестве официального медиапартнера Аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest -2022", - сказал он.

Руфиз Хафизоглу также отметил, что 6 октября 2023 года при поддержке TurkicWorld и Alport Baku в Национальном музее искусств Азербайджана состоялась выставка "Xətt Sənəti", организованная турецкой компанией "Albayrak Group" и АМИ Trend.

"Помимо всего этого, медиаплатформа выступила медиапартнером различных мероприятий, проводимых в стране. Так, 11 декабря Turkic.World была выбрана официальным медиа-партнером Продовольственного и сельскохозяйственного форума, проведенного в Баку "MÜSİAD Азербайджан", - сказал он.

Кроме того, медиа-проект Turkic.World подписал меморандум о партнерстве со Стамбульским коммерческим университетом, турецким университетом Балыкесир, Азербайджанским институтом теологии и Турецким фондом гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH).

Напомним, что 24 июля этого года состоялась церемония открытия центрального офиса медиаплатформы Turkic.World (Тюркский мир), являющегося совместным проектом Агентства международной информации Trend и турецкой медиагруппы "Albayrak".

В заключение председатель экспертной платформы Baku Network, заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли также поблагодарил влиятельную турецкую медиагруппу "Albayrak".

От имени экспертной платформы Baku Network награда в номинации "Лучший медиапроект года, публикующий новости тюркоязычных стран" (Тюркский мир).

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