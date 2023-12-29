Какая погода будет в Новый год?

- ПРОГНОЗ на праздничный день

Обнародован прогноз погоды на праздничные дни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода, без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове 1 января ночью и утром будет дуть порывистый северный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов тепла, днем 11-16 градусов.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. 31 декабря в некоторых районах временами ожидается туман. В горных районах от 2° мороза до 3 ° тепла, днем будет 11-16 ° тепла.

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