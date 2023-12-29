Турецкие и российские телеканалы в Азербайджане смотрят значительно реже, чем местные

Количество просмотров турецких и российских телеканалов в Азербайджане значительно ниже количества просмотров местных каналов.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров.

"Последние исследования показывают, что два процента населения Азербайджана вообще не смотрят телевизор, а три процента не смотрят азербайджанские каналы. Таким образом, 95 процентов населения смотрит азербайджанские телеканалы с разной степенью активности, при этом подавляющее большинство из них технически имеет возможность смотреть зарубежные каналы. Это привело к тому, что как в обществе, так и в СМИ сложилось мнение, что национальные телеканалы никто не смотрит, все смотрят зарубежные. Однако проводимые в стране с 2022 года очень точные и отвечающие международным стандартам исследования по мониторингу телеаудитории показали, что это мнение ошибочно. Из ежедневных рейтингов стало понятно, что количество просмотров турецких и российских телеканалов значительно ниже количества просмотров местных каналов", - сказал председатель совета.

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