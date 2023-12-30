Тяжелое ДТП в Азербайджане, сбито четыре пешехода

В Билясуваре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пешеходы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель Билясуварского района Рафаил Губадов на автомобиле марки Nissan X Trail сбил четырех пешеходов на территории города.

Пешеходы госпитализированы с различными травмами.

Установлены личности пострадавших:

Немет Мамедов;

Нурлан Абдуллаев;

Сеййар Пашаев;

Забиль Мирзоев.

По данному факту проводится расследование.