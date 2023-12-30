https://news.day.az/society/1626112.html Тяжелое ДТП в Азербайджане, сбито четыре пешехода - ИМЕНА
Тяжелое ДТП в Азербайджане, сбито четыре пешехода - ИМЕНА
В Билясуваре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пешеходы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель Билясуварского района Рафаил Губадов на автомобиле марки Nissan X Trail сбил четырех пешеходов на территории города.
Пешеходы госпитализированы с различными травмами.
Установлены личности пострадавших:
Немет Мамедов;
Нурлан Абдуллаев;
Сеййар Пашаев;
Забиль Мирзоев.
По данному факту проводится расследование.
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