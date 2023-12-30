Cлужба скорой помощи перейдет на усиленный график работы в праздники

В нерабочие дни в связи с празднованием Нового года Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, в нерабочие дни будут дежурить лица, ответственные за контроль Службы, количество врачебных бригад будет организовано в соответствии со штатом.

Пункты вакцинации будут работать в праздничные дни.

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