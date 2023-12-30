Минздрав Азербайджана обратился к населению

В связи с зимним сезоном и нестабильной погодой участились случаи заражения респираторными заболеваниями, а также сезонной инфекцией гриппа и наблюдается рост заболеваемости корью в стране.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в обращении министерства здравоохранения Азербайджана к населению.

"К группам населения с высокой восприимчивостью к сезонным респираторным заболеваниям, а также кори относятся дети, которые по каким-либо причинам не прошли профилактические прививки, и лица с сопутствующими заболеваниями.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в целях охраны здоровья населения и предотвращения инфекций в предстоящие выходные и праздничные дни рекомендует использовать (особенно лицам с повышенной восприимчивостью) индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинские маски), соблюдать гигиену рук, а также включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами.

Каждый гражданин должен с особой чуткостью и ответственностью относиться к своему здоровью, защищать себя и окружающих от вирусов", - говорится в обращении ведомства.

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