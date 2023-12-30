Потерпевшие недовольны судебным процессом над создателями мошеннической пирамиды "OCOS" в Азербайджане

Пирамида "OCOS", охватившая все регионы Азербайджана, являлась одной из самых крупных сетей по размеру нанесенного ущерба. Сообщается, что сетью было присвоено более 8 миллионов манатов, принадлежащих гражданам.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в 2021 году жители города Баку Гюлара Абдуллаева, Хаял Яхьяев и другие лица создали компанию с неопределенным направлением деятельности под названием "Insuccess". Затем они применили в стране международную финансовую мошенническую пирамиду "OCOS" и через созданную ими компанию организовали ее широкое распространение, осуществляя пиар в социальных сетях.

Создав несуществующую криптовалюту, они якобы организовали ее продажу на международном валютном рынке и путем обмана завладели денежными средствами граждан, обещая завышенные доходы. По этой схеме вышеупомянутые лица привлекали многочисленных граждан к сетевому бизнесу, который они создали, продавая фактически несуществующую, выдуманную криптовалюту.

Таким образом члены группирорвки обманули около 10 тысяч человек.

Уже более года ведется суд над обвиняемыми в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Меджидова Азада Али Ага оглу.

Однако часть потерпевших недовольна медленным ходом судебного процесса.

Один из потерпевших Эльмин Байрамлы сообщил Trend, что эта группировка причинила ему ущерб в размере 20 тысяч долларов США. В начале судебного процесса потерпевших было около 200, но сейчас их число сократилось до 60. Потерпевших разными способами уговаривали, давали различные обещания, чтобы они отозвали свои жалобы.

"Отец Хаяла Яхъяева предлагал мне заключить договор у нотариуса и возместить ущерб в течение шести месяцев, но я не согласился. Я проконсультировался с юристом, который также заявил, что обвиняемая сторона хочет таким образом превратить уголовное дело в гражданское", - отметил потерпевший.

Э.Байрамлы также заявил, что недоволен судебным процессом.

"В суде Гюлара Абдуллаева и Хаял Яхъяев обвиняют во всем потерпевших и ведут себя так, как будто они не причинили вреда такому количеству людей. Мы надеемся, что суд удовлетворит наш иск, но процесс оставляет желать лучшего. Потерпевших разными способами вынуждают отозвать свои жалобы, а на тех, кто отказывается - оказывается давление в суде. Как будто не нас обманули, а мы сами совершили ошибку и потеряли деньги", - добавил Э.Байрамлы.

Отметим, что Хаял Яхъяев и члены организованной группировки, в состав которой он входил, ранее уже были задержаны (в 2019 году) за те же деяния (мошенничество с созданием финансовой пирамиды в социальных сетях) и в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!