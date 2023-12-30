В Азербайджане усиливается борьба с бытовым насилием.

Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим вносятся изменения в закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия", обсуждаемый сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, из преамбулы закона, а также статей 1.0.1, 1.0.2 и 4.0.4 предусматривается исключить слово "близкий". Это связано с тем, чтобы случаи бытового насилия, совершенного членами семьи, не являющимися близкими родственниками, не выходили за рамки действия закона.

В частности, в целях расширения круга лиц, на которых распространяется действие настоящего закона, предлагается дополнить статью 4.0.1 перечнем близких родственников мужа и жены.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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