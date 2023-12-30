В Азербайджане предлагается включить новые темы в содержание внеклассной деятельности.

Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим вносятся изменения в Закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, в содержание соответствующих предметных и внеклассных занятий, проводимых на ступенях общего, профессионального, средне-специального и высшего образования, предлагается включить темы, касающиеся взаимоуважения, взаимопомощи, ненасильственного разрешения споров, гендерного равенства и межличностных отношений, с учетом возрастных особенностей обучающихся.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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