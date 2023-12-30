В Азербайджане ребенка могут забрать у родителей при наличии угрозы его жизни или здоровью.

Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим вносятся изменения в закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, защита прав и законных интересов несовершеннолетних, пострадавших от домашнего насилия, в том числе при наличии оснований, установленных статьей 72 Семейного кодекса Азербайджана (отобрание ребенка у родителей, или заменяющих их лиц при наличии прямой угрозы его здоровью или жизни), принятие мер по срочному отобранию ребенка у родителей (у одного из них) или лиц, взявших его под опеку (попечительство) входит в обязанности государства.

При этом, согласно проекту, из перечня задач государства, связанных с бытовым насилием, которые не расследуются в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, исключается оказание помощи в восстановлении семейных отношений.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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