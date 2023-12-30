Дорожная полиция предупредила отправляющихся в Шушу и Суговушан на личных автомобилях

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи с нерабочими днями.

Day.Az сообщает, что в обращении говорится:

"Поспешность водителей, превышение установленной скорости, нарушение правил обгона и маневрирования значительно повышают вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий в эти дни.

Для предупреждения аварий, обеспечения безопасности участников движения, их комфортного и бесперебойного движения, личный состав Государственной дорожной полиции, как и в прошлые годы, будет по-прежнему нести службу в усиленном режиме, будет усилен контроль на улицах и дорогах.

Учитывая сказанное, Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел еще раз призывает всех участников движения, особенно водителей, которые впервые посетят город Шуша и поселок Суговушан на личном легковом автомобиле, быть внимательными, не садиться за руль уставшими, сонными или под воздействием каких-либо лекарственных препаратов, перед выездом проверять техническое состояние автомобиля, учитывать дорожные и погодные условия, строгое соблюдение правил безопасности в горном рельефе".

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