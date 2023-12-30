https://news.day.az/society/1626376.html Утвержден Генеральный план города Баку
Утвержден Генеральный план города Баку
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Генеральный план развития города Баку до 2040 года".
Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление.
Постановление было принято в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 4 сентября 2012 года об утверждении Градостроительного и строительного кодекса, вступлении в силу в связи с этим и применении закона от 29 июня 2012 года о правовом регулировании, с учетом предложения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.
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