Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных в 2023 году на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных в Тертерском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ханкендинском, Лачинском, Ходжавендском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено и обезврежено 3495 противопехотных и 5034 противотанковые мины, 23 тысячи 49 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 53 081,8 гектара земли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!