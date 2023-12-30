https://news.day.az/society/1626404.html Крупный пожар в жилом здании в Гяндже
Крупный пожар в жилом здании в Гяндже
В Гяндже произошел пожар в жилом доме.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зарегистрирован в доме, расположенном на проспекте Ататюрка.
Отмечается, что пожар произошел внезапно. К месту происшествия были привлечены пожарные машины МЧС и живая сила.
Из здания были эвакуированы 16 человек. Сообщается о пострадавших.
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