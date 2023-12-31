Сабина Алиева встретилась с освобожденными из армянского плена военнослужащими

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с Гусейном Ахундовым и Агшином Бабировым - военнослужащими Азербайджанской армии, пропавшими без вести в апреле 2023 года в приграничном с Арменией Шахбузском районе, впоследствии захваченными в плен и арестованными армянской стороной и недавно освобожденными из плена.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, на встрече Сабина Алиева поздравила Г.Ахундова и А.Бабирова с освобождением из армянского плена благодаря усилиям и решимости Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Омбудсмен поинтересовалась состоянием здоровья и нуждами военнослужащих. Они сообщили о бесчеловечном обращении, которому подвергались во время содержания в Армении.

Сабина Алиева, в свою очередь, заявила о том, что вопросы, затронутые военнослужащими, будут подняты перед соответствующими международными организациями и будут предприняты необходимые шаги для обеспечения их прав.