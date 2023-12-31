В Азербайджане начались недельные праздничные каникулы.

Как передает Day.Az, Кабинет Министров принял решение о смене рабочих и выходных дней.

31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира, а 1 и 2 января - праздник Нового года. В этом году 30 декабря - суббота, 31 декабря 2023 года и 7 января 2024 года - воскресные дни.

Согласно постановлению, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, 30 декабря и 7 января 2024 года меняются местами с рабочими днями 4 и 5 января 2024 года.

Согласно Трудовому кодексу, 3 января 2024 года будет нерабочим днем, так как в этом году День солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря выпадает на воскресенье. Таким образом, поскольку в 2024 году 6 января выпадает на субботу, 7 дней в новом году - 31 декабря 2023 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января 2024 года будут нерабочими.

7 января 2024 года будет рабочим днем.