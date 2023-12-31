Задержаны десятки лиц по подозрению в совершении различных преступлений

30 декабря сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было раскрыто 24 преступления, совершенных на территории страны, и 1 преступление, остававшееся нераскрытым с прошлых лет.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, были задержаны и переданы соответствующим органам 60 человек, в том числе 44 человека, разыскиваемых за долги.

Было выявлено 8 фактов, связанных с наркотиками, и 6 фактов, связанных с изъятием незаконно хранящегося оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 20 человек.

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