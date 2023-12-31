https://news.day.az/society/1626427.html Когда граждане смогут обратиться в центры ASAN xidmət и ASAN kommunal?
Когда граждане смогут обратиться в центры ASAN xidmət и ASAN kommunal?
По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года с 31 декабря по 5 января центры ASAN xidmət и ASAN kommunal не будут работать.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.
С 6 января граждане вновь смогут обращаться в центры и воспользоваться соответствующими услугами.
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