Пожар в ресторане в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в ресторане, расположенном на улице Наджафа Нариманова в Наримановском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства.

Тушение пожара продолжается.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.