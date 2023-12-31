https://news.day.az/society/1626464.html Пожар в ресторане в Баку
Пожар в ресторане в Баку
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в ресторане, расположенном на улице Наджафа Нариманова в Наримановском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства.
Тушение пожара продолжается.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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