МВД Азербайджана обеспечивает безопасность людей, посещающих Шушу и Суговушан

Сотрудники МВД Азербайджана продолжают принимать необходимые меры для обеспечения безопасности людей, посещающих город Шуша и поселок Суговушан в праздничные дни.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, поездки в город Шуша для граждан, которые путешествуют на личных автомобилях и зарегистрированы через соответствующий портал (www.yolumuzgarabaga.az), организуются от пункта пропуска Алханлы Физулинского района по дороге "Zəfər Yolu", а до поселка Суговушан по маршруту со стороны Тертерского и Геранбойского (село Тапгарагоюнлу) районов.

По соображениям безопасности людям не разрешается выходить за пределы маршрута.

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