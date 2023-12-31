https://news.day.az/society/1626477.html В Азербайджане выросло число случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выросло число случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за период с 11 по 31 декабря выявлены 116 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 102 человека.
Как сообщили в воскресенье Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики, за прошедшую неделю от COVID-19 скончались два человека.
До настоящего времени коронавирусом в Азербайджане заразились 834 305 человек, 10 379 - скончались, 823 872 - вылечились, 54 - продолжают лечение.
В стране проведены 7 733 717 тестов на COVID-19 (за прошедшую неделю - 12 149).
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