В Азербайджане родился первый ребенок в новом году.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, вес девочки, родившейся в 00.01, составляет 2,58 кг.

Сообщается, что матери ребенка провели экстренную операцию кесарево сечения. Состояние матери и ребенка в данный момент стабильное.

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