https://news.day.az/society/1626533.html В Азербайджане родился первый ребенок в новом году - ФОТО
В Азербайджане родился первый ребенок в новом году - ФОТО
В Азербайджане родился первый ребенок в новом году.
Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Согласно информации, вес девочки, родившейся в 00.01, составляет 2,58 кг.
Сообщается, что матери ребенка провели экстренную операцию кесарево сечения. Состояние матери и ребенка в данный момент стабильное.
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