С сегодняшнего дня можно будет беспрепятственно ввозить из-за границы в Азербайджан лекарства по рецепту

С сегодняшнего дня лица, прибывающие в Азербайджанскую Республику или выезжающие за границу, смогут беспрепятственно ввозить и вывозить для личного пользования лекарственные средства по рецепту, утвержденному органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в поправке к закону "О лекарственных средствах".

Согласно закону, в рецепте может быть прописан препарат, который на основании клинических протоколов считается необходимым для лечения больного, но не имеет государственной регистрации под своим международным непатентованным наименованием (наименованием действующего вещества). В этом случае рецепт представляется в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, через систему с указанием необходимой дозы лекарственного препарата. Орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, в течение 2 (двух) рабочих дней проверяет соответствие рецепта клиническим протоколам и сведениям в электронной медицинской карте пациента и одобряет или отклоняет утверждение рецепта в электронной медицинской карте. После утверждения рецепта органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, указанный в рецепте лекарственный препарат, не прошедший государственную регистрацию, может быть ввезен в страну.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

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