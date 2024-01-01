https://news.day.az/society/1626586.html Хорошая новость для людей, занятых в сфере медицинских услуг
Хорошая новость для людей, занятых в сфере медицинских услуг
С сегодняшнего дня в Азербайджане налоговые льготы будут предоставлены медицинским учреждениям и физическим лицам, занимающимся частной медицинской практикой.
Как сообщает Day.Az, это нашло свое отражение в поправке к Налоговому кодексу, указ о ее введении в действие которой подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно закону, к этим лицам будут применяться льготы по НДС.
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