Хорошая новость для людей, занятых в сфере медицинских услуг

С сегодняшнего дня в Азербайджане налоговые льготы будут предоставлены медицинским учреждениям и физическим лицам, занимающимся частной медицинской практикой.

Как сообщает Day.Az, это нашло свое отражение в поправке к Налоговому кодексу, указ о ее введении в действие которой подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, к этим лицам будут применяться льготы по НДС.

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