Пожар в жилом доме в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Шихлинского в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по вызову на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

Тушение пожара продолжается.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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