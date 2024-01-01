https://news.day.az/society/1626587.html Пожар в жилом доме в Баку
Пожар в жилом доме в Баку
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Шихлинского в Хатаинском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по вызову на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и спасатели Бакинского регионального центра МЧС.
Тушение пожара продолжается.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре