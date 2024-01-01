Запланирован дополнительный рейс по маршруту Баку-Агстафа-Баку

Учитывая растущий пассажирский спрос на маршруте Баку-Агстафа-Баку, АО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) во время праздничных дней задействовал высокоскоростной поезд с сидячими вагонами на дополнительном рейсе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ADY.

Согласно информации, 2, 4 и 5 января поезд отправится с железнодорожного вокзала Баку в Агстафу в 16:00, а 3, 5 и 6 января в 8-30 из Агстафы в Баку.

"Кроме того, наши поезда по маршруту Баку-Агстафа-Баку также будут курсировать по традиционному расписанию каждый день в праздничные дни. Вы можете скачать приложение ADY Mobile или зайти на сайт www.ady.az, чтобы ознакомиться с расписанием поездов и получить билет., - говорилось в информации.

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