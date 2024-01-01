https://news.day.az/society/1626626.html Возбуждено уголовное дело по факту смерти адвоката
Возбуждено уголовное дело по факту смерти адвоката
В Баку возбуждено уголовное дело по факту самосожжения адвоката.
В ответ на запрос Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по факту самоубийства 1 января около 19 часов адвоката Заура Мамедова в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса и проводятся неотложные следственные мероприятия.
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