Возбуждено уголовное дело по факту смерти адвоката

В Баку возбуждено уголовное дело по факту самосожжения адвоката.

В ответ на запрос Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по факту самоубийства 1 января около 19 часов адвоката Заура Мамедова в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса и проводятся неотложные следственные мероприятия.

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