https://news.day.az/society/1626632.html В Масаллы в ресторане вспыхнул пожар
В Масаллы в ресторане вспыхнул пожар
В селе Гариблер Масаллинского района в ресторане произошел пожар.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что в связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной охраны ведомства.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось потушить в короткие сроки, не дав ему распространиться.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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