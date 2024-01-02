В Масаллы в ресторане вспыхнул пожар

В селе Гариблер Масаллинского района в ресторане произошел пожар.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной охраны ведомства.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось потушить в короткие сроки, не дав ему распространиться.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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