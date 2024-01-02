https://news.day.az/society/1626642.html Полиция арестовала наркодилера в Билясуваре - ФОТО
Полиция арестовала наркодилера в Билясуваре - ФОТО
В Билясуварском районе с крупной партией наркотиков задержан житель Гянджи. В ходе операции из незаконного оборота изъято более 2,5 кг сильнодействующих наркотических средств.
Как сообщили Day.Az в лянкоранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Билясуварского района, был задержан житель города Гянджа Эльнур Аллахвердиев.
В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято 2 кг героина, 535 гр опиума.
По факту проводится расследование.
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