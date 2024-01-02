Как Баку сумел отличится от крупных городов Европы в праздновании Нового года?

В праздничных торжествах, прошедших в центре Баку в ночь с 31 декабря на 1 января, приняло участие рекордное количество жителей города и гостей из многих зарубежных стран, передает Day.Az.

В преддверии Нового года украшались и подсвечивались улицы, парки и площади столицы, основные магистрали и проспекты, обочины, придавая нашему городу особую красоту.

Кульминацией праздничных мероприятий стал фейерверк, организованный исполнительной властью города Баку по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года на территории Приморского национального парка.

Для еще более качественного отдыха жителей и гостей Баку во время праздничных торжеств коммунальные службы города работали в специально усиленном рабочем режиме. В результате их упорной работы к 06:00 1 января парки, площади и улицы города были полностью чистыми. Особо следует отметить работу сотрудников коммунальных служб по обеспечению санитарного состояния города в короткие сроки после новогодних торжеств, в которых приняли участие сотни тысяч человек.

Большая разница бросается в глаза при сравнении Баку с крупными городами ведущих стран Европы и мира. В Париже, столице Франции, кучи мусора стали обычным явлением. После празднования Нового года в Нью-Йорке ситуация была более плачевной. Ситуация в других столицах Европы тоже совсем не радовала.

Комментируя свои достижения в Исполнительной власти Баку заявили что проведенное в Баку праздничное мероприятие показывает не только налаженность работы коммунальщиков, но и еще раз доказывает то, что жизненный и культурный уровень нашего народа постоянно повышается, и это является следствием политики Президента Ильхама Алиева.

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