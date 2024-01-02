Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 3 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер сменится во второй половине дня временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем - 10-15° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, выпадет снег. В некоторых районах временами будет туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем - 12-17° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 1-6 ° тепла.

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