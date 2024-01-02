Гидрометцентр предупреждает

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 2 января и до утра 3 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, а во второй половине дня 3января северо-западный ветер кратковременно усилится до 15-18 м/с, в некоторых местах полуострова - до 20-23 м/с.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечено, что 3-4 января в основном в горных и предгорных районах ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с, местами - до 20-25 м/с.

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