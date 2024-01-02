https://news.day.az/society/1626699.html В Сиязани сильный ветер снес крышу дома - ФОТО - ВИДЕО
В Сиязани сильный ветер снес крышу дома - ФОТО - ВИДЕО
В Министерство по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в городе Сиязань кровля дома, принадлежащего гражданке Аиде Асадовой, пришла в негодность в результате сильного ветра, и семье негде оставаться.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с этим сотрудниками Северного регионального центра МЧС был установлен и передан гражданке палаточный дом для временного проживания семьи.
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