https://news.day.az/society/1626746.html В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом в вторник Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение было зарегистрировано в Каспийском море в 63 км к северо-востоку от станции Гусар.
Магнитуда землетрясения составила 3,3, очаг залегал на глубине 11 км.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре