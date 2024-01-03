В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом в вторник Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение было зарегистрировано в Каспийском море в 63 км к северо-востоку от станции Гусар.

Магнитуда землетрясения составила 3,3, очаг залегал на глубине 11 км.

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