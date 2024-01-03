ДТП в Ширване

В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в городе Ширван. ДТП произошло на проспекте Г.Алиева.

Пешеход скончался по дороге в больницу.

На место происшествия привлечена полиция.

Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности погибшего и водителя, скрывшегося с места происшествия.

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