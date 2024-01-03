https://news.day.az/society/1626750.html ДТП в Ширване - есть погибший
ДТП в Ширване - есть погибший
В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в городе Ширван. ДТП произошло на проспекте Г.Алиева.
Пешеход скончался по дороге в больницу.
На место происшествия привлечена полиция.
Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности погибшего и водителя, скрывшегося с места происшествия.
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