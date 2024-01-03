https://news.day.az/society/1626752.html Трагедия в Товузе - мужчина скончался под поездом
Трагедия в Товузе - мужчина скончался под поездом
Пешеход погиб на железной дороге в Товузе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован недалеко от станции "Товуз".
Отмечается, что Азер Мирзоев 1969 г.р пытался пересечь железную дорогу в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение было неизбежным.
По факту проводится расследование.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре