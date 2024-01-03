Трагедия в Товузе

Пешеход погиб на железной дороге в Товузе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован недалеко от станции "Товуз".

Отмечается, что Азер Мирзоев 1969 г.р пытался пересечь железную дорогу в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение было неизбежным.

По факту проводится расследование.

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