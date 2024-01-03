Изменились цены на сигареты

В Азербайджане подорожали сигареты.

Об этом в среду сообщили Day.Az продавцы этой продукции.

Было отмечено, что пачка сигарет разных марок подорожала на 20 гяпик. А по сигаретам "Gold" марки "Sobranie" рост составил 50 гяпик.

Продавцы сообщили, что изменений в стоимости электронных сигарет нет.

Напомним, с 1 января в Азербайджане повышены ставки акцизов на табачные изделия и алкогольные напитки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!