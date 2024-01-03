https://news.day.az/society/1626807.html Изменились цены на сигареты
Изменились цены на сигареты
В Азербайджане подорожали сигареты.
Об этом в среду сообщили Day.Az продавцы этой продукции.
Было отмечено, что пачка сигарет разных марок подорожала на 20 гяпик. А по сигаретам "Gold" марки "Sobranie" рост составил 50 гяпик.
Продавцы сообщили, что изменений в стоимости электронных сигарет нет.
Напомним, с 1 января в Азербайджане повышены ставки акцизов на табачные изделия и алкогольные напитки.
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