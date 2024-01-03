В Суговушане строится жилой квартал на 190 квартир

Продолжаются строительные работы в новом жилом квартале в поселке Суговушан. В квартале общей площадью более 2 гектаров ведется строительство 5 многоквартирных домов.

Как передает Day.Az, региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ побывал на территории стройки и поинтересовался проводимой работой. Руководитель проекта Видади Гасанов отметил, что в каждом здании жилого массива предусмотрено пять этажей. Всего строится 190 квартир, 25 из которых однокомнатные, 80 - двухкомнатные, 75 - трехкомнатные и 10 - четырехкомнатные.

Покрытие первого этажа трех зданий уже забетонировано, на втором этаже ведутся подготовительные работы. В оставшихся двух зданиях завершены работы на цокольном этаже.

В зданиях, имеющих два входа, будут установлены лифты. В подвале каждого здания предусмотрена парковка на 22 автомобиля. Здания будут обеспечены централизованным отоплением.

Планируется возведение футбольной, спортивной и детской площадок, трансформаторной подстанции, водохранилища и других необходимых объектов инфраструктуры. На территории предусмотрены полосы зеленых насаждений.

Напомним, что поселок Суговушан был освобожден от оккупации Азербайджанской армией 3 октября 2020 года в ходе Отечественной войны.

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