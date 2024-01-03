Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с угоном транспортных средств.

Об этом Day.Az сообщили в ГУГДП.

"Сотрудники МВД, в том числе Государственной дорожной полиции, за прошедший год реализовали ряд необходимых мер в целях предотвращения угонов транспортных средств и раскрытия связанных с этим преступлений. Однако факторы, создающие благоприятные условия для совершения подобных преступлений, все еще существуют.

Объектом указанного преступного деяния является преимущественно не оборудованные сигнализацией, легкоуправляемые транспортные средства со слабой замковой системой, припаркованные на расстоянии от жилой зоны в темное время суток, а также на неосвещенных участках дорог. Тот факт, что владельцы транспортных средств доверяют свои автомобили посторонним людям в различных условиях, в основном при ремонте автомобилей или на автомойках, также создает условия для совершения преступлений", - говорится в обращении.

ГУГДП призвало автовладельцев и водителей обратить внимание на указанные моменты для предотвращения подобных преступлений и поддержать полицию в принятии превентивных мер.

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