В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП жители столицы Назрин Гасанова, Гасанли Юсиф, Гасанов Васиф и Гасанли Мурад получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Они были госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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