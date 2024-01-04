https://news.day.az/society/1626942.html Тяжелое ДТП в Шабране, 4 пострадавших
Тяжелое ДТП в Шабране, 4 пострадавших
В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП жители столицы Назрин Гасанова, Гасанли Юсиф, Гасанов Васиф и Гасанли Мурад получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Они были госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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