https://news.day.az/society/1626965.html Рыба может резко подешеветь - ВИДЕО
Рыба может резко подешеветь - ВИДЕО
В Азербайджане может резко подешеветь рыба.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, по мнению продавцов, массовое поступление данной продукции из-за рубежа может привести к снижению рыночных цен на 50%.
Предприниматели отметили, что подобная ситуация наблюдалась и несколько лет назад. Так, рыба, которая ранее стоила 10 манатов за килограмм, тогда предлагалась за 4 маната.
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