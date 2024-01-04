Рыба может резко подешеветь

В Азербайджане может резко подешеветь рыба.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, по мнению продавцов, массовое поступление данной продукции из-за рубежа может привести к снижению рыночных цен на 50%.

Предприниматели отметили, что подобная ситуация наблюдалась и несколько лет назад. Так, рыба, которая ранее стоила 10 манатов за килограмм, тогда предлагалась за 4 маната.

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