МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями

По данным Национальной гидрометеорологической службы, до полудня 6 января местами будет дуть сильный ветер, в ряде районов прогнозируются осадки в виде снега.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, которые создает сильный ветер при тушении возникающих пожаров, правила пожарной безопасности в ветреную погоду должны соблюдаться особенно строго.

Холодная и дождливая погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электрической сети, использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов, и неосторожность в обращении с ними могут привести к возгоранию, а также создать опасность появления угарного газа. Поэтому нельзя использовать неисправные, нестандартные или изготовленные самодельным способом нагревательные приборы, не следует чрезмерно перегружать электрическую сеть, оставлять без присмотра нагревательные приборы в рабочем состоянии, хранить в непосредственной близости от них горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости; необходимо использовать приборы в соответствии с инструкциями (рекомендациями) заводских производителей.

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