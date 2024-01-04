https://news.day.az/society/1627028.html В Азербайджане на некоторых дорогах будет ограничена видимость
В Азербайджане на некоторых дорогах будет ограничена видимость
Из-за погодных условий видимость на некоторых автомагистралях республики 5 января будет ограничена.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Сообщается, что 5 января в связи с туманной погодой в горных и предгорных районах, преимущественно ночью и утром, на некоторых участках автомагистралей дальность видимости, вероятно, будет ограничена до 300-800 метров.
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