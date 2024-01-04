https://news.day.az/society/1627031.html К сведению метеочувствительных людей
К сведению метеочувствительных людей
Завтра в Азербайджане погодные условия будут неблагоприятными для метеочувствительных людей.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Было отмечено, что на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление южного ветра (гилавар), что может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.
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