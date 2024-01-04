https://news.day.az/society/1627035.html Погибли азербайджанские военнослужащие в аварии в Лачине - ИМЕНА
Погибли азербайджанские военнослужащие в аварии в Лачине - ИМЕНА
4 января в Лачинском районе, в горной местности со сложным рельефом, в результате аварии военного транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу.
Об этом в четверг сообщили в министерстве обороны Азербайджана в ответ на запрос Day.Az.
"Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате несчастного случая", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту проводится расследование.
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